СМИ: Анна Седокова призналась, что проиграла в "холодной войне" за дочь
12 октября 2018, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]
Российская певица Анна Седокова призналась, что проиграла в "холодной войне" за младшую дочь. По словам известной артистки, ей не удалось "победить судебную систему Соединенных Штатов Америки".
Согласно последним данным, Анна не смогла добиться полной опеки над Моникой. В течение года она "сражалась" с экс-супругом Максимом Чернявским за право единоличной опеки, однако суд не дал ни одному из родителей подобной возможности. В ходе серии судебных слушаний было решено, что женщина и мужчина будут совместно воспитывать дочь, передает "Свободная пресса".
Моника при этом не будет переезжать из США, где сейчас живет ее папа, вследствие чего Седокова не сможет часто общаться с ребенком, уточняют "Дни-24".
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