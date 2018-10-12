Российская певица Анна Седокова призналась, что проиграла в "холодной войне" за младшую дочь. По словам известной артистки, ей не удалось "победить судебную систему Соединенных Штатов Америки".

Согласно последним данным, Анна не смогла добиться полной опеки над Моникой. В течение года она "сражалась" с экс-супругом Максимом Чернявским за право единоличной опеки, однако суд не дал ни одному из родителей подобной возможности. В ходе серии судебных слушаний было решено, что женщина и мужчина будут совместно воспитывать дочь, передает "Свободная пресса".

Моника при этом не будет переезжать из США, где сейчас живет ее папа, вследствие чего Седокова не сможет часто общаться с ребенком, уточняют "Дни-24".