Муж Екатерины Климовой Гела Месхи заинтриговал фразой "свобода и только вперёд"
11 октября 2018, 21:59 [ «Аргументы Недели» ]
Муж и коллега актрисы Екатерины Климовой Гела Месхи заинтриговал фото и подписью к нему "свобода.... и только вперёд", опубликованным в соцсети Instagram. Забили тревогу поклонники 40-летней Екатерины Климовой, которая замужем за Месхи три года, и у них растет дочь.
Многие решили, что пара распадается.
Катя Климова - одна из самых красивых российских актрис. Комплименты ей делают даже женщины. Как-то Екатерина и Гела делились, что познакомились на съемочной площадке. По признанию актера, ему так понравилась Катя, он был поражен ее красотой, ему сразу хотелось поцеловать ее, - сообщает "СтарХит". Екатерине, которая ранее была дважды замужем, он делал предложение руки и сердца несколько раз. У Кати было трое детей от предыдущих браков. В 2015 году она родила молодому мужу дочку.
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Они считалась образцовой семьей, но сегодня пост 32-летнего Гелы дал предположения, что в их семье не все гладко.
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Это красавица-актриса
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