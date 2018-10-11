Муж и коллега актрисы Екатерины Климовой Гела Месхи заинтриговал фото и подписью к нему "свобода.... и только вперёд", опубликованным в соцсети Instagram. Забили тревогу поклонники 40-летней Екатерины Климовой, которая замужем за Месхи три года, и у них растет дочь.

Многие решили, что пара распадается.

Катя Климова - одна из самых красивых российских актрис. Комплименты ей делают даже женщины. Как-то Екатерина и Гела делились, что познакомились на съемочной площадке. По признанию актера, ему так понравилась Катя, он был поражен ее красотой, ему сразу хотелось поцеловать ее, - сообщает "СтарХит". Екатерине, которая ранее была дважды замужем, он делал предложение руки и сердца несколько раз. У Кати было трое детей от предыдущих браков. В 2015 году она родила молодому мужу дочку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram)1 Окт 2018 в 11:37 PDT

Они считалась образцовой семьей, но сегодня пост 32-летнего Гелы дал предположения, что в их семье не все гладко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от гела месхи (@gelameshi)11 Окт 2018 в 3:30 PDT

Это красавица-актриса