Сафронов рассекретил возвышенные, но свободные отношения с Понаровской

Художник Никас Сафронов рассекретил роман с певицей Ириной Понаровской. В то время как артистка почти не выходит на сцену, занимается семьей и любимыми внуками, художник пустился в воспоминания.

В жизни Никаса Сафронова были романы не с одной известной женщиной. Большинство из них предпочитают личное оставлять личным. Понаровская же не скрывает, что у нее был страстный роман с живописцем.

По воспоминаниям Сафронова, роман у него с певицей "вспыхнул молниеносно и был очень ярким, красивым". Художник ходил на концерты к певице, артистка бывала в мастерской живописца. "Мы никогда не ссорились с Ирой, не устраивали друг другу сцен", - цитирует Сафронова "Собеседник".

У него сохранились памятные фотографии с Ириной. Один из снимков он разместил в своей квартире. Двум творческим людям было комфортно вместе. Но в одном доме они не жили, только встречались. Сафронов вспоминает, как Понаровская любила готовить и обожала принимать гостей.

"Ирина порядочный, интеллигентный человек с огромным обаянием и харизмой. У нее тонкая и ранимая душа, богатый внутренний мир. И еще рядом с ней было очень уютно, спокойно", - делится Сафронов. Но они так и не поженились официально. Даже не думали об этом. Роман продлился примерно год. "Да, у нас были свободные отношения, но при этом возвышенные", – вспоминает художник.

Понаровская редко рассказывает о себе. Но видя ее новые фото, поклонники восторгаются: "Как всегда элегантная!!! самая стильная", "Знаю любил, знаю берёг, Это был первый в жизни урок!!!! Вы стали первым Учителем элегантности, роскошности, утонченности для многих советских девушек. Благодарю Вас что вы были и есть в моей жизни! "Ты мой Бог"!!!", "Настоящая икона стиля".