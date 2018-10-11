Фото Пугачевой в супермаркете гуляет в сети. Галкин радуется

Фото Аллы Пугачевой в супермаркете попало в сети, а Максим Галкин радуется: "В неведении не останешься". Поклонники Примадонны обратили внимание, что знаменитая артистка делает покупки в магазине шаговой доступности одной из сетей, которые посещают обычно люди со скромными зарплатами. В СМИ пишут о романе Максима Галкина и Юлии Барановской

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)11 Окт 2018 в 2:02 PDT

Поклонники Аллы Пугачевой откровенно признаются: "Класс! Я б точно чекнулась, увидев Аллу Борисовну в магазине! Как же я её обожаю всю свою жизнь, всю её семью, деток- ангелочков, от Лизоньки в восторге вообще!", "А я бы глазам своим бы не поверила,если бы в магазине Аллу Борисовну увидела,долго бы стояла и трала глаза", "Я бы с ней сфоткалась". (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Закупаются. Вчера Алла с Гариком были в магазине - их кто-то сфотографировал. Поклонники Аллы опубликовали у себя в аккаунтах. Куда бы жена ни пошла - обязательно кто-нибудь сделает фотоотчёт. В неведении не останешься", - рассказал о фотографии супруг Аллы Максим Галкин.

Напомним, Галкину приписывают роман с популярной телеведущей.