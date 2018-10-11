Пользователи Сети неоднозначно оценили селфи Полины Гагариной
11 октября 2018, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]
Российская певица Полина Гагарина поделилась со своими поклонниками селфи, которое фолловеры восприняли двояко. Снимок размещен на странице Гагариной в социальной сети Instagram.
Артистка решила "навести марафет" и примерила красную маску-патч для губ: "Всех уложила, теперь можно и собой заняться", - подписала фото певица.
Комментарии к снимку не заставили себя долго ждать: "Даже так красотуля", "Полина, вам идет", "Ох и юмористка!", "Поличка ты всегда шикарна", отозвались фанаты.
Однако не все поклонники оценили юмор Полины. Нашлись и те, кому снимок пришелся не по душе, вызвав шквал критики: "Крыша едет не спеша", "Полина... Что это?!", "Противно смотреть".
Некоторые пользователи сочли такое фото неуместным, сравнили певицу со злодеем Джокером и попросили больше никогда так не делать, чтобы не пугать подписчиков.
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