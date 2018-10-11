Сегодня Игорь и Вадим Верники отмечают 55-летие
11 октября 2018, 13:34 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня братья-близнецы Игорь и Вадим Верники отмечают юбилей. Они появились на свет 55 лет назад, 11 октября 1963 года. И несмотря на разные характеры, оба стали известными людьми.
Друзья и коллеги Игоря Верника уже поздравили юбиляра, подчеркнув, что в свои 55 он все еще остается одним из самых завидных женихов и со статусом холостяка расставаться не спешит. Очень трогательно поздравил актера брат-юбиляр.
«Когда меня спрашивают, каково это – быть братом-двойняшкой, я отвечаю: а я не знаю, как бывает иначе. Я многому у тебя учусь. Я восхищаюсь твоим талантом – актерским, поэтическим, музыкальным. С днем рождения, брат, друг, наставник! И пусть так будет всегда!», - написал Вадим Верник в своем инстаграме.
Поклонники Игоря Верника с нетерпением ждут, поздравит ли артиста Аглая Тарасова, роман с которой ему приписывают, поскольку в последнее время на всех мероприятиях звезды появляются вместе и будоражат подписчиков совместными снимками в соцсетях, пишет «Телепрограмма».
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