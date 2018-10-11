Арнольд Шварценеггер рассказал об уважении к женщинам

Американский актер и политик Арнольд Шварценеггер признался в откровенном интервью, что несколько раз пересекал «красную линию» в отношениях с женщинами, но всегда первым просил прощения.

«Я пересекал черту дозволенного несколько раз. Но каждый раз просил прощения первым. Я – мужчина и никогда не изменю свои взгляды на то, кем я являюсь. Первой женщиной, которую я любил, была моя мать. Я уважал эту потрясающую женщину и всегда испытывал уважение к женщинам», - признался «железный Арни».

Рассказав о том, как складывались в жизни его отношения с женщинами, Шварценеггер отметил, что ему до сих пор стыдно за те случаи, когда он выходил за границы допустимого в отношениях с прекрасным полом, пишет «Телепрограмма».