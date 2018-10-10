"На гастролях я позволяла себе откровенный съем", призналась Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская призналась, что, когда была молодая и одинокая, позволяла себя на гастролях разные вольности. И в этом нет ничего особенного. Это часть жизни известного человека. Звезда дала крайне откровенное интервью в программе "Эмпатия Манучи".

Вспоминала Лолита и о своих психологических проблемах, связанных с одиночеством и сексом. «Когда я была не замужем, я могла позволять себя разные вольности на гастролях. Прямо откровенный съем. И я не буду этого стесняться. Это нормальная жизнь», - поделилась певица. Однако она подчеркнула, что подобные вещи разрешала себе только тогда, когда была одинокой. В любом другом случае, измена для нее – это жесткое табу!

«Для меня была большая проблема переспать с кем-то без любви. Со мной работал психолог. Когда я сделала это первый раз в жизни. Я стояла в душе, мылась часа три, плакала и звонила психологу и говорила: «Я без любви не могу». А она мне объясняла, что по-другому не выжить и можно сломать свою психику. Это разгрузка, она необходима молодой, здоровой женщине», - призналась звезда.

Сейчас все изменилось. Счастливая семейная жизнь с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым научила Лолиту по-настоящему чувствовать себя женщиной, любимой и желанной. И несмотря на то, что супруг моложе артистки на 12 лет, именно он - надежный тыл и психологическая защита ото всех жизненных неурядиц. На вопрос, как сейчас у нее в семье обстоят дела с сексом, Лолита предельно честно ответила: «Сейчас уже счет пошел не на недели. Бывает 2-3 раза в месяц, бывает ни разу. Ну и как мне заниматься любовью, ели меня может не быть целый месяц дома?», - цитирует звездe "СПИД-ИНФО".

Кроме того, популярная певица призналась, что, когда работала над ток-шоу «Без комплексов» почти год употребляла наркотики, но потом поняла, что это разрушает ее и отнимает последние силы. Сейчас 54-летняя певица наконец-то перестала стремиться соответствовать всевозможным стандартам, смогла полюбить себя и обрела долгожданную внутреннюю свободу. А вместе со свободой пришло и ощущение счастья.