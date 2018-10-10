Эрик Робертс хочет получить гражданство РФ‍

Брат известной актрисы Джулии Робертс, звезда Голливуда актер и режиссер Эрик Робертс заявил о своем желании получить российский паспорт и допустил возможность иметь двойное гражданство.

Он рассказал об этом журналистам на пресс-конференции четвертого Международного фестиваля мотивационного кино и спорта Bridge of Arts журналистам в Ростове-на-Дону.

Эрик Робертс возглавляет жюри основного конкурса фестиваля. Известный актер сообщил, что впервые в своей жизни посетил юг России, и гостеприимство местных жителей его приятно удивило.

Отвечая на вопрос журналиста о том, не желает ли он стать гражданином Российской Федерации, Робертс отметил, что не возражает против двойного гражданства.