Эрик Робертс хочет получить гражданство РФ
10 октября 2018, 21:17 [ «Аргументы Недели» ]
Брат известной актрисы Джулии Робертс, звезда Голливуда актер и режиссер Эрик Робертс заявил о своем желании получить российский паспорт и допустил возможность иметь двойное гражданство.
Он рассказал об этом журналистам на пресс-конференции четвертого Международного фестиваля мотивационного кино и спорта Bridge of Arts журналистам в Ростове-на-Дону.
Эрик Робертс возглавляет жюри основного конкурса фестиваля. Известный актер сообщил, что впервые в своей жизни посетил юг России, и гостеприимство местных жителей его приятно удивило.
Отвечая на вопрос журналиста о том, не желает ли он стать гражданином Российской Федерации, Робертс отметил, что не возражает против двойного гражданства.
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