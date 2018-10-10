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Королева оригинальным способом выразила свое отношение к депутатам Веровной Рады

10 октября 2018, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]

Королева оригинальным способом выразила свое отношение к депутатам Веровной Рады
Фото: Instagram

Российская певица Наташа Королева решила поддержать флешмоб украинских журналистов. Один их парламентариев Верховной Рады Олег Барна вместо того, чтобы ответить на вопрос репортера послал его открытым текстом. Представители украинских медиа решили защитить честь своего коллеги, а заодно и показать народным избранникам, что о них думают простые люди.

Записать ролик для депутатов может любой желающий, главное – выложить его у себя на странице с соответствующим хештегом #iдiтьусраку. Наташа Королева поддержала флешмоб, как водится, в своем, музыкальном стиле.

«С огромным удовольствием я поддержала челлендж, так как наболело!!! Киев в разрухе, так это столица, а что тогда говорить про областные и маленькие города, районные центры, дороги - жесть, разруха, народ за чертой бедности! Молодёжь валит за границу. Позор!!! Когда ж вам, паразитам, за державу будет обидно???? С болью в душе, репрессированная ваша землячка», - подписала она свой пост в Instagram.

Многие подписчики согласились с Королевой, но были и те, кто посоветовали «русалке», мягко говоря, не лезть не в свое дело. «Пиар за счёт челенджа от Зеленского. Тетя Наташа, не лезьте в нашу сраку, сидите в своей!», «Своих российских депутатов пошли Наташа! Разруха в голове у Вас, в России боишься послать их? Какое лицемерие...не стыдно?», - написали фолловеры в комментариях. Подробнее об этом пишет издание "СПИД-Инфо".

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