Иван Краско с супругой официально подали на развод
10 октября 2018, 19:08 [ «Аргументы Недели» ]
Иван и Наталья Краско, разговоры о бракоразводном процессе которых ходят уже не первый месяц, официально подали документы на развод. Об этом сообщила журналистам молодая жена известного артиста.
После серии публичных выступлений, в которых супруги высказывали друг другу различного рода претензии, выяснилось, что их союз окончательно распался.
"Мы подали заявление 16 сентября. Думаю, точка невозврата наступила", - цитирует Наталью издание "СтарХит".
Девушка отметила, что ей сейчас очень тяжело из-за разрыва отношений с мужчиной, которого она когда-то очень любила. Она была уверена, что Краско ее избранник.
"До сих пор не имею точного плана на завтрашний день. Все, что имею: веру в то, что все будет хорошо", - призналась Наталья.
Ранее АН сообщали, что 87-летний артист рассказал о причинах развода со своей 27-летней женой, а также поделился планами на будущее.
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