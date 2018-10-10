Иван Краско с супругой официально подали на развод

Иван и Наталья Краско, разговоры о бракоразводном процессе которых ходят уже не первый месяц, официально подали документы на развод. Об этом сообщила журналистам молодая жена известного артиста. Она не хочет детей, 87-летний Краско объявил о разводе с 27-летней женой

После серии публичных выступлений, в которых супруги высказывали друг другу различного рода претензии, выяснилось, что их союз окончательно распался.

"Мы подали заявление 16 сентября. Думаю, точка невозврата наступила", - цитирует Наталью издание "СтарХит".

Девушка отметила, что ей сейчас очень тяжело из-за разрыва отношений с мужчиной, которого она когда-то очень любила. Она была уверена, что Краско ее избранник.

"До сих пор не имею точного плана на завтрашний день. Все, что имею: веру в то, что все будет хорошо", - призналась Наталья.

Ранее АН сообщали, что 87-летний артист рассказал о причинах развода со своей 27-летней женой, а также поделился планами на будущее.