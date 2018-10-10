Какие актрисы согласились набрать лишний вес ради роли?

Всем известно, что сбросить лишний вес для какой-либо роли - задача полезная и приятная. А вот набрать лишние килограммы, напротив, гораздо сложнее.

Однако некоторых актрис это не остановило, они вполне нормально отнеслись к данной процедуре, более того, успешно справились с ней, получив нужный результат. Об этом сообщает NEWS.ru.

Ирина Безрукова

Артистка поправилась ради роли казачки с двумя детьми в новом проекте. Согласно сценарию, героиня Безруковой выглядит куда более дородной, чем она есть в жизни. В целом же перейти на более калорийное питание оказалось не так просто, потому что долгие годы Ирина приучала себя есть маленькими порциями и преимущественно полезную, сбалансированную еду.

Саша Бортич

Ради роли она набрала 20 килограммов. В фильме сыграла девушку, переживающую расставание с парнем. И всё из-за того, что она растолстела. Бортич вспоминает, что поправиться было не так уж сложно. Александра склонна к полноте и в подростковом возрасте весила 75 килограммов. Чтобы набрать два десятка лишних килограммов, ей понадобилось всего полтора месяца.

Юлия Снигирь

Несколько лет назад актриса с легкостью согласилась набрать 13 килограммов ради роли Екатерины II в сериале «Великая». Поправилась Снигирь легко. Сбрасывать лишнее было сложнее.

Марина Александрова

Подруга Юлии Снигирь сыграла Екатерину II в одноимённом сериале на конкурирующем канале. Ради роли в продолжении телеистории Александрова поправилась на десять килограммов.

Ольга Будина

Актриса снималась в фильме «Жена Сталина» в весе на 25 килограммов больше обычного. Она рассказала, что поправилась во время кормления сына и это оказалось на руку, так как роль подразумевала пышные формы.