Какие актрисы согласились набрать лишний вес ради роли?
10 октября 2018, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]
Всем известно, что сбросить лишний вес для какой-либо роли - задача полезная и приятная. А вот набрать лишние килограммы, напротив, гораздо сложнее.
Однако некоторых актрис это не остановило, они вполне нормально отнеслись к данной процедуре, более того, успешно справились с ней, получив нужный результат. Об этом сообщает NEWS.ru.
Ирина Безрукова
Артистка поправилась ради роли казачки с двумя детьми в новом проекте. Согласно сценарию, героиня Безруковой выглядит куда более дородной, чем она есть в жизни. В целом же перейти на более калорийное питание оказалось не так просто, потому что долгие годы Ирина приучала себя есть маленькими порциями и преимущественно полезную, сбалансированную еду.
Саша Бортич
Ради роли она набрала 20 килограммов. В фильме сыграла девушку, переживающую расставание с парнем. И всё из-за того, что она растолстела. Бортич вспоминает, что поправиться было не так уж сложно. Александра склонна к полноте и в подростковом возрасте весила 75 килограммов. Чтобы набрать два десятка лишних килограммов, ей понадобилось всего полтора месяца.
Юлия Снигирь
Несколько лет назад актриса с легкостью согласилась набрать 13 килограммов ради роли Екатерины II в сериале «Великая». Поправилась Снигирь легко. Сбрасывать лишнее было сложнее.
Марина Александрова
Подруга Юлии Снигирь сыграла Екатерину II в одноимённом сериале на конкурирующем канале. Ради роли в продолжении телеистории Александрова поправилась на десять килограммов.
Ольга Будина
Актриса снималась в фильме «Жена Сталина» в весе на 25 килограммов больше обычного. Она рассказала, что поправилась во время кормления сына и это оказалось на руку, так как роль подразумевала пышные формы.
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