СМИ: актриса Ирина Горбачева развелась с супругом
10 октября 2018, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]
В среду, 10 октября, для поклонников известной актрисы Ирины Горбачевой появилась печальная новость. Согласно последней информации, знаменитость развелась со своим супругом Григорием Калининым.
Источники утверждают, что мужчина и женщина не живут вместе уже несколько месяцев, а развод был оформлен минувшим летом, передает "7 Дней". Внимательные поклонники заметили, что Ирина и Григорий отписались друг от друга в социальных сетях, а Калинин и вовсе удалил со своей странички все совместные фотографии.
Отметим, что Горбачева вышла замуж в 2015 году. В течение трех лет семейная жизнь Ирины и Григория казалась поклонникам идеальной. Актриса пока никак не комментирует слухи.
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