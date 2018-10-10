СМИ: актриса Ирина Горбачева развелась с супругом

В среду, 10 октября, для поклонников известной актрисы Ирины Горбачевой появилась печальная новость. Согласно последней информации, знаменитость развелась со своим супругом Григорием Калининым.

Источники утверждают, что мужчина и женщина не живут вместе уже несколько месяцев, а развод был оформлен минувшим летом, передает "7 Дней". Внимательные поклонники заметили, что Ирина и Григорий отписались друг от друга в социальных сетях, а Калинин и вовсе удалил со своей странички все совместные фотографии.

Отметим, что Горбачева вышла замуж в 2015 году. В течение трех лет семейная жизнь Ирины и Григория казалась поклонникам идеальной. Актриса пока никак не комментирует слухи.