59-летняя Марина Юдашкина поразила гостей мероприятия своей стройностью

Супруга известного российского кутюрье Валентина Юдашкина Марина сразила наповал гостей одного из мероприятий в Москве. 59-летняя женщина изумила всех присутствовавших своей прекрасной фигурой.

Марина Юдашкина позировала папарацци вместе со своей свекровью Раисой Петровной. Многие отметили, что жена модельера, которая уже дважды является бабушкой, превосходно выглядит, передает teleprogramma.pro.

Для мероприятия Марина выбрала широкие черные брюки и блузку, которая подчеркнула не только ее тонкую талию, но и красивую линию декольте. Поклонники Юдашкиной уточнили, что супруга кутюрье похожа на королеву – у нее не только хорошая фигура, но и царственная осанка.