49-летняя Дженнифер Лопес показала идеальную фигуру в смелом платье

Всемирно известная актриса и певица Дженнифер Лопес, которой в следующем году исполнится 50 лет, на днях продемонстрировала невероятно стройную и подтянутую фигуру в смелом платье цвета фуксия.

Звезда появилась на одном из мероприятий в ярком наряде, которое подчеркивало не только ее декольте, но и тонкие ноги. Многие отметили, что Дженнифер Лопес, которая буквально светится, может себе позволить такие платья, поскольку не имеет ни грамма лишнего жира или целлюлита, передает teleprogramma.pro.

Поклонники назвали свою любимицу "дивой" и задались вопросом, как артистке удается в своем возрасте выглядеть такой молодой и эффектной. Дженнифер всегда утверждает, что ее "оружием" в борьбе со старением является спорт, а также правильное питание.

