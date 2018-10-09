Внешнее сходство Анастасии Волочковой и ее отца поразило поклонников
9 октября 2018, 21:55 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитая балерина Анастасия Волочкова накануне опубликовала фотографию, на которой она запечатлена вместе со своим отцом Юрием. Поклонники были поражены внешним сходством артистки и ее родственника.
Отец Анастасии являлся чемпионом СССР по настольному теннису, заслуженным тренером сборной России. Десять лет назад у мужчины произошел инсульт, после которого он не может говорить и двигаться. Волочкова призналась, что от отца ей достались самые лучшие качества: сила воли, трудолюбие, умение побеждать, чувство юмора и доброта.
Подписчики отметили, что родственники похожи не только внутренне. У обоих яркие голубые глаза, выразительный нос и красиво очерченные губы. Многие также добавили, что Юрий Федорович остается подтянутым и сохраняет присутствие духа, несмотря на свое состояние.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес