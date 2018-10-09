Внешнее сходство Анастасии Волочковой и ее отца поразило поклонников

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова накануне опубликовала фотографию, на которой она запечатлена вместе со своим отцом Юрием. Поклонники были поражены внешним сходством артистки и ее родственника.

Отец Анастасии являлся чемпионом СССР по настольному теннису, заслуженным тренером сборной России. Десять лет назад у мужчины произошел инсульт, после которого он не может говорить и двигаться. Волочкова призналась, что от отца ей достались самые лучшие качества: сила воли, трудолюбие, умение побеждать, чувство юмора и доброта.

Подписчики отметили, что родственники похожи не только внутренне. У обоих яркие голубые глаза, выразительный нос и красиво очерченные губы. Многие также добавили, что Юрий Федорович остается подтянутым и сохраняет присутствие духа, несмотря на свое состояние.