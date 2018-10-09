В Сети угрожают убийством участнице музыкального шоу из-за излишней полноты

Зрителям не понравилась одна из участниц британского музыкального шоу талантов The X Factor и они стали угрожать 20 –летней девушке убийством. Талантливая исполнительница Скарлетт Ли не угодила им с своим внешним видом. Девушка довольно полная и именно лишний вес и стал поводом для травли певицы в Сети.

Как сообщает таблоид The Sun, Скарлетт Ли пожаловалась на то, что хейтеры в Сети оскорбляют ее и желают смерти, они называют ее толстой и грозятся убить из-за лишнего веса. «Мне угрожали убийством. Люди говорили, что моя мать вообще не должна была давать мне жизнь, потому что я толстая», — призналась юная певица. Девушка была настолько шокирована, что готова была бросить все и отказаться от дальнейшего участия в шоу.

Однако ей помог наставник Саймон Коуэлл. Он напомнил, что многие популярный исполнительницы, такие, Мэрайя Кэри и Бейонсе, тоже вовсе не были худышками. Скарлетт заметила, что эта поддержка была очень важна, и ей сильно повезло с наставником, у которого «золотое сердце». Теперь она снова готова идти к своей мечте, несмотря на зависть и угрозы.