В СМИ пишут о романе Максима Галкина и Юлии Барановской
9 октября 2018, 14:30 [ «Аргументы Недели» ]
Юморист Максим Галкин и телеведущая, многодетная мама Юлия Барановская скрывают свои романтические отношения, которые якобы завязались еще год назад. О том, что Галкин и Барановская вместе покинули церемонию награждения работников телевидения, обсуждается в СМИ.
Однако у Галкина венчанный брак с Аллой Пугачевой. И Максим - примерный семьянин, любую свободную минуту посвящает жене и детям Лизе и Гарри, с любовью снимает малышей на видео, выкладывает фото близнецов в Инстаграм.
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Анонимный источник рассказал изданию VladTime о том, что в последнее время юморист все реже появляется дома и много времени проводит с коллегой Юлией Барановской и даже собирается разводиться с Примадонной.
Репортеры канала «360» лично поинтересовались у юмориста, что у него с личной жизнью.
Просьба взбесила 42-летнего шоумена. Он отказался комментировать слухи.
Юлия Барановская после расставания с Андреем Аршавиным воспитывает троих замечательных детей. Вероятно, у этой красивой молодой женщины есть поклонники. Но по поводу Галкина - сомнительно. Думаем, они просто коллеги.
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