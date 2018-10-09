В СМИ пишут о романе Максима Галкина и Юлии Барановской

Юморист Максим Галкин и телеведущая, многодетная мама Юлия Барановская скрывают свои романтические отношения, которые якобы завязались еще год назад. О том, что Галкин и Барановская вместе покинули церемонию награждения работников телевидения, обсуждается в СМИ. Галкин и Пугачева появились на публике с детьми‍

Однако у Галкина венчанный брак с Аллой Пугачевой. И Максим - примерный семьянин, любую свободную минуту посвящает жене и детям Лизе и Гарри, с любовью снимает малышей на видео, выкладывает фото близнецов в Инстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)30 Сен 2018 в 9:11 PDT

Анонимный источник рассказал изданию VladTime о том, что в последнее время юморист все реже появляется дома и много времени проводит с коллегой Юлией Барановской и даже собирается разводиться с Примадонной.

Репортеры канала «360» лично поинтересовались у юмориста, что у него с личной жизнью.

Просьба взбесила 42-летнего шоумена. Он отказался комментировать слухи.

Юлия Барановская после расставания с Андреем Аршавиным воспитывает троих замечательных детей. Вероятно, у этой красивой молодой женщины есть поклонники. Но по поводу Галкина - сомнительно. Думаем, они просто коллеги.