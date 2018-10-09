Новое лицо жены Гогена Солнцева после пластической операции и драка в студии

Гоген Солнцев «приревновал» свою престарелую супругу Екатерину Терешкович и устроил драку в студии. Публика не сомневается, в сценарии все так и было задумано, но получилось очень даже неплохо, в духе ток-шоу Малахова.

Долгое время пользователи Сети обвиняли шоумена во всех смертных грехах. Они считали, что он подтолкнул пенсионерку лечь под нож хирургов, а теперь скрывает ее от подписчиков. Многие были уверены, Терешкович уже нет в живых и даже интересовались, куда принести цветочки на могилку «избранницы Гогена».

Но Екатерина умудрилась удивить всех. Когда в студии впервые после операции появилась сама виновница торжества, многие испытали шок. С Катериной изрядно поработал не только пластический хирург, натянув все что можно, но и стилист и стоматолог – новые зубы очень подошли к имиджу кардинально помолодевшей 63-летней пенсионерки. И вот теперь уже не она превратилась в достойную жалости старушку, а Гоген стал жаловаться на жизнь зрителям, рассказывая, как обретя новый облик его благоверная почувствовала себя звездой и совершенно не желает бегать по думу со шваброй и стоять у плиты.

«Я даже подумать не мог, что мне понадобится домработница, Раньше Катя все делала по дому. Сейчас она говорит мне: «У меня маникюр, я не буду мыть посуду», - посетовал Гоген в программа Малахова. Терешкович, увидев в зеркале новую себя, изменилась внутренне, она мало уделяет времени быту, а целыми днями проводит в салонах красоты. Шоумен рассказывал, как страдает от того, то из отношений ушли взаимное уважение, доверительность и доброта, стало меньше секса и вообще семья рушится прямо на глазах. Солнцев уже забыл, как выглядит домашняя еда, а магазинные пельмени стали обычным делом. Екатерину же, по всей видимости, это нисколько не волнует, ведь она полностью увлечена собой.

Ну и в финале программы, увидев видеозапись, как незнакомец подвозит Екатерину и нежно провождает до студи, он рассвирепел и устроил драку, в которой, как и положено по сценарию приняли участие все статисты Малахова – от дочери пенсионерки, до матери смазливой звезды. А как же иначе, деньги-то надо отрабатывать. И только сам ведущий программы сделал вид, что не ожидал такого финала и мордобой в студии он не заказывал. Подробнее обо всех перипетиях ток-шоу пишет издание "СПИД-Инфо".