Владимира Преснякова-младшего нельзя назвать активным блогером. Фотографий и откровений от него не дождешься. А на днях в Instagram певца появилось редкое семейное фото - Владимир с мамой.

Невозможно поверить, что эта яркая, красивая, стройная женщина в модном желтом брючном костюме - мама взрослого мужчины и бабушка двух внуков. В свои 70 Елена Преснякова выглядит ровесницей сына.

Владимир Пресняков поддерживает теплые отношения со своей семьей, - сообщает teleprogramma.pro. Перед рождение долгожданного наследника ни с супругой певицей Натальей Подольской построили большой уютный дом. Мама и папа Володи частенько приезжают к ним за город, с удовольствием возятся с маленьким внуком Артемием.

Поклонники династии Пресняковых восхищены, как выглядит Елена - мама Владимира. Надо отметить, что она во всю работает, ездит на гастроли. "Классная такая мамочка. Всегда стильная, позитивная. Здоровья ей и долгих лет, а также уважаемому Преснякову-старшему", "какая красивая и ухоженная женщина!!! Годы над ее красотой не властны. Береги маму", "Интересно сколько маме лет,выглядит как девочка!", "Красивые Люди. Без скандалов и вульгарности, без лишнего шума и пиара. Достойный сын достойных родителей. Счастья вашей семье!" - пишут в комментариях к фото, которое сам Пресняков подписал: "Моя любимая МАМА".