Руководство Первого канала отказалось убрать Екатерину Стриженову из эфира

Руководство Первого канала отказалось отстранить ведущую Екатерину Стриженову от эфира, к чему призывали телезрители. На Первом отреагировали на возмущении зрителей программы «Время покажет». Зрители требуют от Стриженовой не позориться и уйти из эфира "Первого канала"

Стриженова ведет это ток-шоу вместе с Антоном Шейниным и Анатолием Кузичевым. Пользователи сети объявили настоящую войну телеведущей. В Интернете пишут, что ей не место на политическом шоу главного федерального канала страны. Телезрители возмущены высказываниями ведущей общественно-политической программы «Время покажет».

Но, несмотря на призывы убрать Екатерину Стриженову из эфира, руководство Первого канала не будет менять ведущую, - сообщает teleprogramma.pro. Начальство на Первом уверено, что актриса отлично справляется со своими обязанностями. «Стриженову никто и никуда задвигать не намерен. К ней претензий нет», — сообщил источник в программе.

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян высказал мнение, что Стриженова может «хоть как-то уравновесить Шейнина и Кузичева и, когда это необходимо, показать, что они переступили грань дозволенного», - сообщает Ura.ru. Манукян призвал телезрителей лучше обратить внимание на Антона и Анатолия, как они ведут ток-шок.

«Их манера поведения не вызывает вопросов у них? Или зрителям нравится, когда ведущие матерятся и грубо себя ведут в эфире? Мне стыдно за то, что мы пришли вот к этому стилю дворовой шпаны и единственную ведущую, которая в кадре им противопоставляет другой стиль, пытаются выгнать с телеэкрана», — полагает эксперт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae)1 Окт 2018 в 9:07 PDT

А вот в «Добром утре» телезрители Стриженову одобряют.