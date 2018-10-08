Начинающая певица ради съемок клипа перекрыла МКАД

Певица Оксана Яковлева, более известная как Yaхana, ради съемок своего клипа перекрыла МКАД. Пробку на автомагистрали пришлось устроить ради великой цели – покорения вершин шоу-бизнеса, но далеко не все водители негативно реагировали на полуголых красоток на проезжей части.

«Было очень страшно – до дрожи и мурашек по коже – постоянное «бибиканье» проезжающих мимо машин не давало нам отвлечься, и постоянно напоминало нам где мы находимся – на оживленной трассе. Наш оператор чуть не попал под колеса. Видите ли, не только красота, но и шоу-бизнес требует жертв», - поделилась своими впечатлениями Оксана Яковлева.

Водители жертвовали своим временем, оператор, который так увлекся процессом съемок, что чуть не попал под колеса проезжающих машин, своей жизнью и здоровьем, а вот чем жертвовали девушки – не понятно. Но, стоит сказать, что шоу на магистрали многим вполне пришлось по вкусу. Танцующие девушки на МКАД выбивались из привычной серой и унылой картины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yaxana (@yakovleva.ksana)8 Окт 2018 в 4:48 PDT

«Большинство людей было настроено позитивно, что даже удивило меня, ведь я ради съемок клипа перекрыла МКАД и доставила людям определенные неудобства. Но попадались и агрессивно настроенные «поклонники», которые строили из себя «Конора МакГрегора» и грозили кто пальцем, кто кулаком, и кто и «матом». Мужчины одобряюще сигналили и засматривались на нас, а вот возмущались в основном девушки – видимо, от зависти», - уверена певица.

Зачем же было так рисковать самим и создавать проблемы другим? Все просто! Все – ради пиара и покорения вершин современного шоу-бизнеса. «К сожалению, в Олимпийский меня еще не приглашают, а вот МКАД меня принял с распростертыми объятиями. Современный мир шоу-бизнеса настолько жесток, что без денег и знакомств попасть туда практически нереально. У меня нет ни того, ни другого», - сообщила Yaхana изданию «СПИД-Инфо».