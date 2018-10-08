Солист популярной группы "Руки вверх!" Сергей Жуков поразил своих поклонников изменившимся внешним видом. Некоторые фанаты не исключают, что вместо артиста на публике появляется его двойник.

Недавние снимки в социальной сети привели в замешательство подписчиков. Дело в том, что на некоторых кадрах Сергей не похож сам на себя. Фолловеры отмечают, что не узнают Жукова. Многие предполагают, что на снимках запечатлен его брат или вовсе двойник, передает "7 Дней".

Артист лишь посмеялся над подобными домыслами и опубликовал новое фото, под которым написал, что решил продемонстрировать снимок "этого незнакомца" со своей супругой.

Напомним, ранее Сергей Жуков перенес несколько операций. У него образовалась грыжа, которую не удалось удалить в рамках первого хирургического вмешательства.