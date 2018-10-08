Счета Елены Степаненко арестованы
8 октября 2018, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]
Хамовнический суд наложил арест на все счета известной артистки Елены Степаненко. Согласно последней информации, подобные меры были приняты по требованию адвоката юмориста Евгения Петросяна.
Известно, что к настоящему моменту Степаненко утратила контроль над своими сбережениями не только в рублях, но и в валюте. Как отмечает ТАСС, в общей сложности суд заморозил несколько десятков миллионов рублей.
Юрист Сергей Жорин призвал оппонентов сесть за стол переговоров, обсудить все острые моменты, а также порекомендовал артистам мирно завершить бракоразводный процесс. Адвокат отметил, что Степаненко и Петросян создают напряжение не только для самих себя, но и для миллионов своих поклонников.
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