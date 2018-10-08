"Королева шансона" обрила свою дочь наголо, изуродовав девушку

В Сети появился ролик, как «королева шансона» Любовь Успенская обрезает волосы своей единственной дочери и обривает ее наголо. Пользователи задаются вопросом, зачем звезда изуродовала своего ребенка?

Популярная певица сама объяснила ситуацию. Она рассказала, что ее дочь Татьяна Плаксина, которая последний год проживает на Коста-Рике, неудачно упала во время велосипедной прогулки. Она случайно наехала на ветку, потеряла управление и упала на асфальт. После того, как девушке диагностировали двухсторонний перелом челюсти и ей сделали операцию, но крайне неудачно – началось заражение крови.

«У нее могла быть гангрена – три зуба нижних ушли вниз, их пришлось вырывать и вырезать десну, потому что начался абсцесс», — призналась Любовь Успенская в программе «Ты не поверишь!». Успенская отправила свою дочь на лечение в Швейцарию, но и там исправить все не получилось.

Сейчас Татьяна в Москве, девушка говорит с трудом, у нее нет пяти передних зубов, а есть она может только жидкую или протертую пищу. «После двух сложных операций мы много чего переоценили - а в первую очередь значение истинной красоты. А сегодня мы проделали работу, на которую я с трудом смогла решиться, но которая в итоге нам всем принесла огромное освобождение», - написала Успенская и выложила в Instagram видео, где она бреет дочь на голо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)2 Окт 2018 в 9:23 PDT

Надо сказать, что пользователи крайне негативно отреагировали на ролик. Они не поняли, зачем звезда обрила свою 29-летнюю дочь на голо, ведь девушке предстоит восстанавливать челюсть. И уж тем более подписчики остались в недоумении, почему Успенской понадобилось все это выкладывать в Интернет.

«Хотела бы поддержать дочь, сама бы побрилась, а не выставляла напоказ ее в таком неприглядном виде», «Девочке итак сложно, а она ее еще и унижает», «Сарая дура уже не знает, как вокруг себя хайп поднять. Зачем такое постить? Бабушка Люба, вам лечиться надо», - написали пользователи в комментариях.

А кое-кто решил, что единственная дочь «королевы шансона» наркоманка и это такой ритуал очищения и избавления от прошлого. «Это тот случай, когда деньги родителей - зло, которое делает детей звёзд инвалидами. Зачем работать самим, если есть мамина халява. Вопрос, что будет с Таней без мамы?», - вопрошают подписчики.

Татьяна Плаксина действительно живет на деньги своей успешной матери и, по словам Успенской, до сих пор ищет себя. Она пробовала себя в журналистике, теперь пытается писать музыку и рисует картины.