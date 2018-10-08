В Нью-Йорке смертельно ранен Фрэнк Снайдер, известный рэпер Hollywood Play
8 октября 2018, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]
В США убит рэпер Hollywood Play. Исполнитель Фрэнк Снайдер, известный под псевдонимом Hollywood Play, был смертельно ранен в Нью-Йорке. Ему было 35 лет. Музыкант отмечал свой день рождения в клубе Tavern Lounge.
После вечеринки рэпер Hollywood Play, к нему подъехал черный автомобиль. Из машины вышел неизвестный мужчина и сделал несколько выстрелов в исполнителя. Одна из пуль попала в шею. Рэпера увезли в больницу. Но медики уже ничем помочь не смогли, он был мертв. Врачи констатировали смерть музыканта, - сообщает "СП".
Месяц назад в США скончался рэпер Мак Миллер. У него была зависимость от запрещенных веществ.
Минувшим летом на рэпера XXXTentacion напали грабители, когда он сидел в собственном автомобиле. Один из преступников ранил артиста и скрылся. Джасей Дуэйн Онфрой (настоящее имя музыканта) впал после случившегося в кому, а через некоторое время скончался.
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