В Нью-Йорке смертельно ранен Фрэнк Снайдер, известный рэпер Hollywood Play

В США убит рэпер Hollywood Play. Исполнитель Фрэнк Снайдер, известный под псевдонимом Hollywood Play, был смертельно ранен в Нью-Йорке. Ему было 35 лет. Музыкант отмечал свой день рождения в клубе Tavern Lounge. Рэпера Mr.Rista убили в его квартире в подмосковном Климовске

После вечеринки рэпер Hollywood Play, к нему подъехал черный автомобиль. Из машины вышел неизвестный мужчина и сделал несколько выстрелов в исполнителя. Одна из пуль попала в шею. Рэпера увезли в больницу. Но медики уже ничем помочь не смогли, он был мертв. Врачи констатировали смерть музыканта, - сообщает "СП".

Месяц назад в США скончался рэпер Мак Миллер. У него была зависимость от запрещенных веществ.

Минувшим летом на рэпера XXXTentacion напали грабители, когда он сидел в собственном автомобиле. Один из преступников ранил артиста и скрылся. Джасей Дуэйн Онфрой (настоящее имя музыканта) впал после случившегося в кому, а через некоторое время скончался.