Помолодевшая Любовь Успенская поразила пользователей соцсети

Поклонники Любови Успенской подозревают, что известная певица вновь начала злоупотреблять фотошопом или пластикой. На фотографии лицо артистки выглядит невероятно молодым и идеально гладким.

Успенская предстала перед подписчиками с выпрямленными волосами и новым макияжем. Многие заметили, что 64-летняя женщина стала выглядеть не несколько десятков лет моложе и сделали ей огромное количество комплиментов.

Нашлись, однако, и критики, которые заметили, что лицо Любови выглядит неестественно "отполированным". Некоторым показалось, что этот эффект был достигнут походами к пластическому хирургу, но другие убеждены, что певица просто прибегла к помощи фоторедакторов.

Артистка никак не комментирует домыслы недоброжелателей.