Помолодевшая Любовь Успенская поразила пользователей соцсети
8 октября 2018, 10:19 [ «Аргументы Недели» ]
Поклонники Любови Успенской подозревают, что известная певица вновь начала злоупотреблять фотошопом или пластикой. На фотографии лицо артистки выглядит невероятно молодым и идеально гладким.
Успенская предстала перед подписчиками с выпрямленными волосами и новым макияжем. Многие заметили, что 64-летняя женщина стала выглядеть не несколько десятков лет моложе и сделали ей огромное количество комплиментов.
Нашлись, однако, и критики, которые заметили, что лицо Любови выглядит неестественно "отполированным". Некоторым показалось, что этот эффект был достигнут походами к пластическому хирургу, но другие убеждены, что певица просто прибегла к помощи фоторедакторов.
Артистка никак не комментирует домыслы недоброжелателей.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес