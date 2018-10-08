Бизнесмен сделал предложение актрисе Кате Шпице после спектакля на сцене

Оригинально закончился спектакль с участием актрисы Екатерины Шпицы в главной роли. Катя играла Джульетту в спектакле режиссера Сергея Алдонина "Ромео и Джульетта". После окончания спектакля на сцену поднялся молодой мужчина, встал на колено и вручил актрисе букет и колечко.

Шпица ответила "да", - сообщает teleprogramma.pro. Видеозапись, как возлюбленный сделал предложение руки и сердца Екатерине Шпице, опубликовала в Instagram коллега и подруга актрисы.

По слухам, у актрисы роман с гендиректором одного из престижных столичных фитнес-клубов Русланом Пановым. Они встречались несколько лет. Наконец бизнесмен сделал актрисе предложение.

Первым мужем Екатерины Шпицы был Константин Адаев. От этого брака у актрисы подрастает сын Герман.