Элина Мазур уверена: у Максаковой и Вороненкова миллионые долги, и он жив

Элина Мазур, получившая известность, участвуя в телевизионных шоу о разводе актера и режиссера Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской, сделала громкие заявления по поводу нового замужества вдовы Дениса Вороненкова оперной певицы Марии Максаковой. Вдова Вороненкова Максакова скрыла новое замужество

Юрист Элина Мазур уверена: у Максаковой и Вороненкова в России накопились миллионные долги, и он жив. Недавно в "МК" прогремела новость о новом замужестве Марии Максаковой и ее свадебном подарке молодому мужу. Максакова сочеталась браком с Далхатом Халаевым 12 июля в Киеве. Щедрым подарком стали апартаменты на Краснопресненской набережной в Москве. Однако, как писали в СМИ, Халаев уже продает недвижимость уроженцу Ингушетии Мурату Мержоеву.

Элина Мазур дала интервью программе "Новые русские сенсации", в котором заявила, что не сомневается, что налицо схема по проведению сделки с недвижимостью, - сообщает teleprogramma.pro. По её мнению, тайная свадьба Марии и Далхата, нужна была для того, чтобы стрясти с Максаковой долги по делам ее убитого мужа Дениса Вороненкова.

Мазур намекнула, что бракосочетание было оформлено для того, чтобы не возникало вопросов к дарственной на квартиру. Юрист не сомневается, что убийство Вороненкова было инсценировкой, а пара специально перебралась предварительно на Украину. "Они с мужем всю страну натянули. Оставили здесь долгов, с которыми за миллион лет не расплатиться. Я считаю, что он жив. Огромное количество людей так считает", — заявила Элина Мазур.