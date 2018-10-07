В Сеть выложили откровенную фотосессию по Кейт Миддлтон и принцу Уильяму
7 октября 2018, 17:00 [ «Аргументы Недели» ]
Данные фотографии не являются кадрами из личного архива королевской семьи. Снимки подготовила известный фотограф. В качестве Кет и Уильяма на съемке выступили их двойники.
Несколько лет назад в Великобритании разгорелся крупный скандал: в Интернет попали фотографии обнаженных Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Инцидент закончился судом.
Нынешний фотосет был опубликован вполне осознанно. Автором снимков является Элисон Джексон, которая планирует организовать выставку своих работ.
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