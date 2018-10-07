Пользователи Сети объявили настоящую войну Екатерине Стриженовой. Они считают, что ей не место на политическом шоу главного федерального канала страны. Зрителе возмущены высказываниями ведущей в программе «Время покажет».

Они считают ее недалекой особой, которая не годится для серьезной аналитической передачи. Кроме того, они убеждены, что красотка, которую поставили украшать шоу, только раздражает зрителей и мешает обсуждать серьезные проблемы.

Казалось бы, абсолютно банальный пост в Instagram-аккаунте звезды, в котором она рассказала, что по случаю Дня учителя прикупила себе обновку – строгое платье, похожее на школьную форму, вызвал шквал негативных комментариев. И пользователи обсуждали отнюдь не внешность актрисы, а ее работу на «Первом».

«Катя, мне Вы казались умным, рассудительным человеком. И я допускаю, что ваша работа заставляет говорить то, что, возможно вы не знаете или просто не хотите знать... Я в вас разочарована», «Екатерина, вы очень красивая. Но Артем правильно вас затыкает! Вам не место в этой программе! Вы в политике совсем не разбираетесь! Несёте чушь! Пытаетесь обозначить свою значимость, перебиваете! Это ужасно! Только из-за вас передачу прекратили смотреть! Раньше вы только рекламу объявляли и это была ваша задача! Так не лезьте, продолжайте объявлять рекламу и зарабатывать ни за что бешенные деньги! Не бесите людей! Если бы вы не были женой Стриженова, вас бы давно уже убрали с передачи! Отступите! А в остальном будьте счастливы!», «Я давно советовала Екатерине не позориться и уйти из политического шоу, к сожалению, она не тянет, от природы не далекая и порой абсолютная бездарь. Настолько плевать на зрителей, что даже не удосуживается готовится к программе. Она просто телка ленивая. И кто двигает ее такую бестолочь?», «Катя, для чего Вы стоите в программе про политику? Для картинки?», - задают нелицеприятные вопросы зрители.

В свое время зрители даже написали петицию с просьбой отстранить Екатерину Стриженову от ведения программы «Врем покажет». Поклонники политического проекта собрали неуместные высказывания звезды, которая, по их мнению, не разбирается ни в политики, ни в социальной экономике, и ведет себя на как плохая актриса.