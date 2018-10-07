Николай Носков дал первое интервью после инсульта
7 октября 2018, 10:13 [ «Аргументы Недели» ]
Николай Носков перенес сложную операцию, дальше шел длительный курс реабилитации. Певец впервые дал интервью после инсульта, согласившись принять участие в съемках программы «Идеальный ремонт».
Певец вместе с женой Мариной тепло встретил Александра и Екатерину Стриженовых, при этом Николай отметил, что чувствует себя великолепно и ни на что не жалуется. У Носкова в планах выпустить новый альбом, в котором будет 7-9 новых песен. Сборник певец начал записывать еще до болезни и в настоящее время продолжает работу над ним.
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