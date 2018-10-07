"Звезды – они же тоже люди", известный шоумен о вечеринках знаменитостей

Шоумена Александра Белова называют «королем вечеринок», но не потому что он завсегдатай звездных тусовок. Дело в том, что свадьбы знаменитостей, дни рождения или корпоративы – это его хлеб и даже масло с икрой. В его Instagram селфи со звездами и фото с самых крутых мероприятий. Да, он зарабатывает на знаменитостях, но провести любое мероприятие – это большой труд, а популярные люди не самые простые клиенты.

Свадебная церемония Александра Овечкина и Настасьи Шубской шоумену запомнил надолго, потому что работы было хоть отбавляй. «Все длилось до утра. Когда я увидел в расписании, что Шнур выйдет на сцену в два часа ночи, даже удивился: кто доживет до этого момента? Но в итоге зал был полный и все танцевали аж до пяти», - рассказал шоумен.

Бракосочетание Татьяны Волосожар и Максима Транькова поразило серьезным подходом к делу и тщательностью подготовки. «Таня и Макс – самые дисциплинированные из моих звездных клиентов, –рассказывает шоумен. – Знаменитостям тяжело найти время для обсуждения, а с ними проговорили каждую деталь, сценарий. Со стороны заметил: главная – Волосожар, женщина с мощным стержнем, Макс же еще пацан в душе». Ребята не упустили ни одной мелочи, а вот свадебный танец репетировали накануне торжества. Но они же профессионалы. А потому даже за 30 минут сделали круто номер, хотя и признались потом, что на коньках все было бы гораздо проще. «Кстати, это единственные молодожены, которые после свадьбы в 8 утра отправились на тренировку», - с удивлением признался ведущий.

Самым незабываемым событием для Александра стала свадьба Влада Соколовского и Риты Дакоты. С семьей жениха он дружит давно, пел в одной группе с его отцом, а маленького Влада даже учил читать по слогам. Свадьба юных артистов отличалась оригинальностью – все было в гангстерском стиле, а шоумену даже пришлось перевоплотить в пастора и в духе дона Корлеоне из «Крестного отца» произносить речи хриплым голосом. Жаль, что все закончилось так печально. «Они нарушили положительную статистику. Все мои пары долго живут вместе. А вот Влад и Рита развелись спустя три года», - посетовал артист.

А вот Егору Криду Белов чуть не отказал. Нет речь идет не о свадьбе рэпера, а всего лишь о дне рождения. Ведущий не сразу согласился – работы было много, но в итоге праздник получился душевный. «В какой-то момент ребята решили поиграть в караоке-игру, когда нужно голосом регулировать движение шарика сквозь полосу препятствий на экране. Орали что есть мочи! Закончилось все тем, что Крид с парнями сел резаться в футбольный симулятор FIFA. Захотелось простых мальчишеских радостей. Звезды – они же тоже люди», - уверен Александр Белов.

Да, издержек у профессии много, и график жуткий, и работать приходится по ночам, и звезды капризничают часто, да и не воспринимают многие в серьез такую работу, но Александр уверен, что «это такой кайф, присутствовать на самых красивых и эмоционально наполненных моментах в жизни людей и добавлять к ним частичку своей души, особенно с нашим умением ведущих работать не по тексту, не шаблонно и персонализировано».

Главное, что его будущая жена, относится к его работе серьезно и с понимание, именно поэтому на днях он и сделал ей предложение руки и сердца. О том, как это было пишет издание «СПИД-Инфо».