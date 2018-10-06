Галкин объяснил Харламову, как надо пародировать Пугачеву

Максим Галкин и Гарик Бульдог Харламов накануне стали гостями очередного выпуска телевизионного шоу «Вечерний Ургант». Оказалось, что оба юмориста внимательно следят за творчеством друг друга.

Среди прочего, когда речь шоуменов зашла об Алле Пугачевой, ее супруг, основываясь на своем многолетнем опыте, попытался объяснить, как именно стоит пародировать Примадонну.

По словам Галкина, Аллу Пугачеву часто изображают слишком манерной. А это не соответствует действительности: «Надо еще проще. Гарик, проще надо. Как-то... на дыхании, что ли», - пояснил он, плавно переходя на интонацию супруги.

Харламов попытался последовать совету коллеги, однако смех у зрителей в студии ему удалось вызвать лишь со второй попытки. В исполнении же Галкина пародия рассмешила публику до слез.