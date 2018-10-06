Дмитрий Шепелев прокомментировал свою госпитализацию
6 октября 2018, 17:13 [ «Аргументы Недели» ]
В российских СМИ сегодня прошла информация, что телеведущего Дмитрия Шепелева срочно госпитализировали в одну из столичных больниц. В связи с этим, Дмитрий рассказал о состоянии своего здоровья.
Как ранее писали АН, Telegram-канал 112 сообщил о том, что в отделении неврологии телеведущий провел сутки. Врачи оказали Дмитрию необходимую помощь и отпустили домой.
Дмитрий выложил пост в раздел Stories своего Instagram. Скриншот страницы одного из интернет-изданий он сопроводил яркой ироничной надписью: «Фейк-ньюс во всей красе и силе».
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