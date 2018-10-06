Дмитрия Шепелева госпитализировали в отделение неврологии
6 октября 2018, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущего Дмитрия Шепелева срочно госпитализировали в одну из столичных больниц. Он сутки провел в палате неврологического отделения под присмотром врачей. Врачи провели полное медицинское обследование и уже отпустили ведущего домой.
«После смерти Жанны Фриске, ведущий тщательно следит за своим здоровьем, и почувствовав малейшее недомогание, обращается к медикам. Все анализы оказались в норме и Дмитрий вернулся домой», - сообщает Telegram-канале 112. Сам телеведущий это происшествие никак не комментирует.
В Сети пользователи уже предположили, что когда на твоих глазах из жизни уходит молодая, красивая женщина, это накладывает серьезный отпечаток, и вполне возможно, что Дмитрий действует по принципу «лучше перебдеть, чем недобдеть». Кроме того, нервная работа телеведущего здоровья, явно, не добавляет.
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