Дмитрия Шепелева госпитализировали в отделение неврологии

Телеведущего Дмитрия Шепелева срочно госпитализировали в одну из столичных больниц. Он сутки провел в палате неврологического отделения под присмотром врачей. Врачи провели полное медицинское обследование и уже отпустили ведущего домой.

«После смерти Жанны Фриске, ведущий тщательно следит за своим здоровьем, и почувствовав малейшее недомогание, обращается к медикам. Все анализы оказались в норме и Дмитрий вернулся домой», - сообщает Telegram-канале 112. Сам телеведущий это происшествие никак не комментирует.

В Сети пользователи уже предположили, что когда на твоих глазах из жизни уходит молодая, красивая женщина, это накладывает серьезный отпечаток, и вполне возможно, что Дмитрий действует по принципу «лучше перебдеть, чем недобдеть». Кроме того, нервная работа телеведущего здоровья, явно, не добавляет.