Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова рассказали о приемной дочери

Прошлой весной супруги Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов приняли в свою семью Алену Деркач. Теперь звездная пара решила рассказать общественности, зачем они удочерили уже взрослую девушку.

Как отметила Ольга Дроздова, можно было бы сочинить какую-нибудь красивую историю, но делать она этого не будет, расскажет правду, которая довольно проста: "Алена — приемная дочь, духовная дочь, ученица, да назовите как угодно! Просто живет у нас и нам это нравится — и ей, и нашей семье!"

Алена пять лет назад была студенткой студии "Певцовътеатр", пишет 7Дней.ру. Случилось так, что актеры стали опасаться за ее здоровье, взяли к себе, ухаживали, да так и оставили. Хотя по документам девушка им никто, тем не менее, Ольга и Дмитрий уже задумались над этим вопросом, называя Алену дочерью.