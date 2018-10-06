"Она была мужчиной", шокирующие подробности об участниках "Битвы экстрасенсов"

Новый сезон шоу «Битва экстрасенсов» бьет все рекорды по одиозному составу участников. Среди потенциальных магов — бабушка, которая ест землю, бывший сотрудник тюрьмы, шизофреник, копающий могилы, и, похоже, даже транссексуал. И все они уверяют зрителей, что обладают паранормальными способностями. Какие скелеты, скрывают в своих шкафах участники программы и почему никто не верит в их выдающиеся экстрасенсорные способности?

Один из участников шоу – бывший КВН-щик Тимофей Руденко, дуэт юмориста в «Comedy Баттл» назывался «Творческое объединение Амур» и был не очень удачным. Теперь он объявил себя шизофреников и экстрасенсом, и, видимо, надеется, что так у него все же получится блеснуть на ТВ. Участие в программе психически больного человека - вопрос спорный. Психологи считают, что это может быть крайне опасно, поскольку больной человек не может отвечать за свои поступки. «И, если он слышит голоса из розетки, это говорит не о даре свыше, а о серьезных проблемах. Поэтому Руденко либо опасен для общества, либо откровенно врет!», - уверены специалисты.

Еще одна «магиня» - неудавшаяся актриса Варвара Панина из Белоруссии. Девушке 24 года и несмотря на то, что ее отец известный режиссер, а мама – педагог консерватории, она до сих пор играет почетную роль Снегурочки на новогодних елках. Она утверждает, что обучалась магии по Интернету. «Кастинг на «Битву» она тоже прошла на каком-то сайте. — Продюсерам понравился типаж, ведь способностей у нее нет. Конечно, Варя не дотянет до финала. Какая из нее звезда? В школе была тихой, не особо общительной. Все удивились, когда на выпускном ей дали главную роль в спектакле, но потом поняли — это по блату, благодаря отцу», - рассказала подруга Варвары. Поскольку никаких экстрасенсорных способностей у девушки нет, то хотя бы актерское образование должно спасти ситуацию.

Ну и, пожалуй, самая загадочная участница «Битвы» Аида Грифаль. Она самая темная лошадка на проекте, но многие уверены, что она вообще не женщина, а транссексуал транссексуал, сменивший пол. «Я - эзотерик и чувствую мужскую энергию, которая исходит от этого человека. Да и внешне — высокий рост, 44-й размер ноги, грубый голос. К бабке не ходи!», - уверенно заявляет участник прошлого сезона Максим Никитин.

В Сети даже появилось фото, на которой изображен очень похожий на Аиду без грима парень по имени Сергей. «Думаю, что в вопросе половой принадлежности Грифаль можно поставить точку. Скорее всего, операция была сделана давно. Впрочем, гендерная идентичность – личное дело каждого. Куда важнее тот факт, что многие участники «Битвы» лишь имитируют паранормальные способности и вводят публику в заблуждение», - считает блогер Михаил Лидин. Забавно, но аккаунты в социальных сетях с мистическими атрибутами у Аиды появились тоже совсем недавно – собственно с момента начала съемок в шоу. Трудно представить, что практикующего мага до сих ор не было в Сети.

Подробнее об участниках «Битвы экстрасенсов» - неудачнике-музыканте и менеджере среднего звена, который ради шоу бросил ресторанный бизнес, пишет издание «СПИД-Инфо».