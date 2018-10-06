Вчера прошел финал конкурса "Голос 60+", который транслировался Первым каналом в прямом эфире. Победительницей шоу стала участница из команды певицы Пелагеи Лидия Музалёва из Сибири.

Награду женщине вручил продюсер Юрий Аксюта. Музалёва получила 51,7 %. А Пелагею признали лучшим наставником шоу с 38 % голосов.

Участница команды Пелагеи – заслуженная артистка России. В репертуаре артистки более 200 романсов, авторских, эстрадных и народных композиций. Лидия Музалёва выступает с гастролями в Швейцарии и Германии, Франции и Италии, Швеции и Финляндии.