Стал известен победитель шоу "Голос.60+"
6 октября 2018, 10:46 [ «Аргументы Недели» ]
Вчера прошел финал конкурса "Голос 60+", который транслировался Первым каналом в прямом эфире. Победительницей шоу стала участница из команды певицы Пелагеи Лидия Музалёва из Сибири.
Награду женщине вручил продюсер Юрий Аксюта. Музалёва получила 51,7 %. А Пелагею признали лучшим наставником шоу с 38 % голосов.
Участница команды Пелагеи – заслуженная артистка России. В репертуаре артистки более 200 романсов, авторских, эстрадных и народных композиций. Лидия Музалёва выступает с гастролями в Швейцарии и Германии, Франции и Италии, Швеции и Финляндии.
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