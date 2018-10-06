«Два миллиона за смену», Полина Максимова о гонорарах актеров

В актерской профессии немало подводных камней. Многое зависит от таланта, работоспособности, умению идти к цели не сворачивая, считает актриса Полина Максимова, но все равно большая загадка- почему у одних все получается, и они становятся настоящими звездами, а кто-то так и прозябает в неизвестности.

Полина Максимова – успешная актриса, которую российский зритель знает по сериалам «Охота на дьявола», «Деффчонки», «Обратный отсчет». Она ведет программу о кино, снимается в кино и клипах. А ее появление на обложке мужского журнала «Maxim» произвело эффект взорвавшейся бомбы и обеспечило ей звание секс-символа отечественного кинематографа. Но всему этому предшествовал трудный путь начинающего артиста.

«Педагоги старой школы в театральных вузах сначала должна тебя смешать с пылью, а потом вырастить из тебя что-то. И многим обламывают крылья уже в институтах. У человека рождается такое количество комплексов и неумения себя преподнести, что он дальше уже ничего не может», - цитирует Полину «СПИД-Инфо».

Актриса уверена, что обучение дает только навыки ремесла, а дальше многое зависит от настойчивости и упорства самого артиста, ведь без серьезных ролей в театре и кино – ты никто. А это многочисленные пробы, кастинги, отборы. И тут главное – сразу же показать себя, ведь второго дубля уже не будет. «Нет времени на разгон. В нашей профессии очень большая конкуренция, поэтому все по принципу – «пришел, увидел, победил». Надо понимать, что свято место пуст не бывает. И если ты не сделаешь что-то вот прямо сейчас лучше всех, то на твоем место просто возьмут другого, который сделает все круче. Поэтому надо выдавать свой максимум», - поделилась актриса своим опытом.

Но если тебе удалось взлететь на актерский Олимп, то слава и деньги тебе обеспечены. Звезда не стала скрывать, что порой популярные артисты получают просто баснословные гонорары. «Разные смены могут быть. Актер из массовки получает 500 рублей или 1000. Эпизодник получает около 3000 рублей. Начинающий студент может получить и 10, и 20 тысяч рублей. Зависит от того, какой продакшн, режиссер, бюджет. Одним словом, масштаб фильма. И доходить эта сумма может просто до огромных размеров. За смену может быть миллиона два. Некоторые получают такую сумму», — заявила Полина, но вот подробности не стала раскрывать. Зато издание «СПИД-Инфо» приоткрыло тайну не только творческой судьбы актрисы, но и личной жизни звезды.