Макс Фадеев рассказал о своей диете
6 октября 2018, 08:35 [ «Аргументы Недели» ]
Максим Фадеев в Instagram рассказал своим поклонникам, благодаря какой именно диете он смог похудеть на 64 килограмма. Как выяснилось, он использовал новый, раньше особо неизвестный метод.
Макс советует не заниматься сочинениями и гаданиями, поскольку о диете знают только два человека - он и его китайский врач. Фадеев дал обещание подписчикам рассказать необычное меню, которое помогло ему избавится от почти 70 кг, и дал совет отказаться от дорогостоящих препаратов, так как они не эффективны и только вредят здоровью.
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