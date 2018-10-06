Макс Фадеев рассказал о своей диете

Максим Фадеев в Instagram рассказал своим поклонникам, благодаря какой именно диете он смог похудеть на 64 килограмма. Как выяснилось, он использовал новый, раньше особо неизвестный метод.

Макс советует не заниматься сочинениями и гаданиями, поскольку о диете знают только два человека - он и его китайский врач. Фадеев дал обещание подписчикам рассказать необычное меню, которое помогло ему избавится от почти 70 кг, и дал совет отказаться от дорогостоящих препаратов, так как они не эффективны и только вредят здоровью.