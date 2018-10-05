Яна Рудковская опубликовала видео, как Ксению Собчак обозвали лошадью

Яна Рудковская показала, как Ксению Собчак во время записи видео назвали лошадью. На вечеринке, где происходила запись, также находились певица Полина Гагарина и модель Елена Перминова.

Ксения взяла слово и сообщила, что их трансляция называется «Трое в лодке, не считая собаки», пояснив с улыбкой, что «собакой» числит себя. Неожиданно некий мужчина, остающийся за кадром, поправляет Ксению и называет ее «лошадью». Поклонники Собчак не могут понять, зачем Яна опубликовала это видео. При этом «в лодке» никак не отреагировали на мужскую фразу, к тому же прозвучала она беззлобно. Похоже, кто-то из знакомых неудачно пошутил.