Что "подорвало" здоровье всенародного любимца - Армена Джигарханяна?
5 октября 2018, 21:27 [ «Аргументы Недели» ]
Армену Джигарханяну 3 октября исполнилось 83 года. Последнее время знаменитый киноактер особого желания общаться с журналистами не проявляет. Однако так было не всегда. Обычно Армен Борисович с большим удовольствием принимал прессу.
На днях было очередное заседание суда по делу Виталины Цымбалюк, бывшей жены актёра. Она нарушила тайны его личной жизни, установив в кабинете скрытую камеру. Об этом пишет интернет-журнал Мои года.
Отметим, что этот брак принёс Джигарханяну только нервотрепку. Его здоровье резко ухудшилось и он даже проходил лечение в больнице.
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