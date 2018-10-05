Армену Джигарханяну 3 октября исполнилось 83 года. Последнее время знаменитый киноактер особого желания общаться с журналистами не проявляет. Однако так было не всегда. Обычно Армен Борисович с большим удовольствием принимал прессу.

На днях было очередное заседание суда по делу Виталины Цымбалюк, бывшей жены актёра. Она нарушила тайны его личной жизни, установив в кабинете скрытую камеру. Об этом пишет интернет-журнал Мои года.

Отметим, что этот брак принёс Джигарханяну только нервотрепку. Его здоровье резко ухудшилось и он даже проходил лечение в больнице.