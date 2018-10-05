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У Алёны Свиридовой не было романа с Андреем Макаревичем?

5 октября 2018, 20:28 [ «Аргументы Недели» ]

У Алёны Свиридовой не было романа с Андреем Макаревичем?

Во время прямой линии в редакции газеты "Аргументы недели" между известной певицей Алёной Свиридовой и читателями газеты сложились такие тёплые, дружеские и доверительные отношения, что одна из поклонниц артистки набралась смелости спросить у Свиридовой про её роман с Андреем Макаревичем.

- Чем он вас покорил и почему вы его бросили, - на полном серьёзе спрашивает Ольга из Саратова. Но, оказалось, что у певицы никакого романа с Макаревичем не было. "Это человек, с которым у меня общие - интересы, вкусы. Я его очень уважаю. И в тот момент я уже была влюблена в другого. Поэтому слухи о нашем романе сильно преувеличены, и нас связывает лишь дружеская симпатия".

Вот так откровенность и искренность развеивает мифы и слухи о представителях творческой богемы.  Помимо этого Алёна Свиридова без лишнего апломба отвечала на другие "личные" вопросы, в результате чего получилось то ли интервью, то ли исповедь.

Подробности читайте в интервью Алёны Свиридовой "Аргументам недели".

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