У Алёны Свиридовой не было романа с Андреем Макаревичем?

Во время прямой линии в редакции газеты "Аргументы недели" между известной певицей Алёной Свиридовой и читателями газеты сложились такие тёплые, дружеские и доверительные отношения, что одна из поклонниц артистки набралась смелости спросить у Свиридовой про её роман с Андреем Макаревичем.



- Чем он вас покорил и почему вы его бросили, - на полном серьёзе спрашивает Ольга из Саратова. Но, оказалось, что у певицы никакого романа с Макаревичем не было. "Это человек, с которым у меня общие - интересы, вкусы. Я его очень уважаю. И в тот момент я уже была влюблена в другого. Поэтому слухи о нашем романе сильно преувеличены, и нас связывает лишь дружеская симпатия".



Вот так откровенность и искренность развеивает мифы и слухи о представителях творческой богемы. Помимо этого Алёна Свиридова без лишнего апломба отвечала на другие "личные" вопросы, в результате чего получилось то ли интервью, то ли исповедь.



Подробности читайте в интервью Алёны Свиридовой "Аргументам недели".



