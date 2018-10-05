Алёна Свиридова: Я пью кровь молодых людей...

На прямой линии с читателями газеты "Аргументы недели" известная российская эстрадная певица и актриса Алёна Свиридова рассказала о своих творческих планах и первом опыте в кино, который её поклонники оценили как удачный. Один из позвонивших молодых людей спросил артистку, как ей удаётся выглядеть лет на 20 моложе, чем ей на самом деле.



- Я пью кровь молодых людей. (Смеётся). Подкарауливаю их в парке, так что не ходите по вечерам.



По словам артистки, у неё даже собачка выглядит хорошо. Что касается всяческих хирургических вмешательств, то Свиридова придерживается взглядов великой Фаины Раневской: "В общем, фасад можно отремонтировать, но канализация то старая. Я абсолютно уже нормально принимаю свой возраст. Не могу сказать, что это было с самого начала. Но в любом случае мы все постареем и когда-нибудь умрём. Пока я себя чувствую физически очень человеком сильным. Не чувствую разницы по физическому здоровью между собой 20-летней и теперь. Так же бегаю, плаваю, вынослива, бодра и весела. Поэтому пока немощь на меня не напала, чувствую себя прекрасно, соответственно, поэтому и выгляжу моложе".



Подробности читайте в интервью Алёны Свиридовой "Аргументам недели".



