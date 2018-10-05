Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков показали свой шикарный особняк

Звездная пара провела экскурсию по дому для Андрея Малахова и передачи «Прямой эфир». По словам супругов, они все полностью построили с нуля. На это у них ушло много лет и сил.

Особняк окружает зеленый газон, не получится обойти вниманием большой бассейн и баню. Много деревьев и кустарников, а раньше посаженные Чумаковым деревья погибли, огорченно поведал певец. Огорода на участке не увидеть, потому что, как рассказала Юлия, Алексей ей запретил его устраивать.

Сам особняк двухэтажный, его площадь более ста квадратных метров, участок занимает 20 соток, живет семья здесь на протяжении пяти лет. А ведь когда-то Чумаков ночевал на скамейке у гостиницы "Космос" и питался сухариками из-за нехватки денег.