Алле Пугачевой в будущем году исполнится 70 лет. Как планирует отметить свой юбилейный день рождения Примадонна, сама она не раскрывает. Но поклонники ждут свою любимую певицу на сцене. Коллеги Аллы Борисовны полагают, должно быть шикарное шоу. Секрет планов Пугачевой немного приоткрыл поэт Илья Резник.

Любящий муж Галкин оправдался за "пошлый" комментарий о жене Пугачевой

Оказывается, Алла заказала ему новый хит. По мнению Резника, "Пугачева вернется на сцену". "Она хороша! Все дело в новом репертуаре, а наши песни – вечные, они живут уже 30-40 лет", – заявил поэт в интервью "СтарХиту".

Примадонна уже анонсировала свой уход со сцены. 10 лет назад. Какое-то время Алла молчала. Но прерывала молчание, исполняя пару песен на фестивале "Рождественские встречи". А в этом году мае Пугачева дала сольный концерт в Санкт-Петербурге в рамках VIII Петербургского Международного Юридического Форума, - напоминает 7days.ru. Восторг испытали не только бизнесмены, но и сама звезда.

Тогда Пугачева намекнула, что этот концерт - первая репетиция грядущего большого шоу в честь ее 70-летия.

Кстати, супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин намекнул, что "его красотка" уже репетирует. Что репетирует любимая супруга юмориста, он не уточнил.