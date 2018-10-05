Виктория Дайнеко воссоединилась с бывшим мужем ради дочки на ее день рождении
5 октября 2018, 10:04 [ «Аргументы Недели» ]
Певица Виктория Дайнеко воссоединилась с бывшим мужем музыкантом Дмитрием Клейманом ради дочки на день рождении Лидочки. Дочке Виктории и Дмитрия на днях исполнилось три года.
А распалась пара, когда их дочка была совсем маленькой. Расставание протекало бурно. Дайнеко и Клейман никак не могли найти общего языка. Особенно Вика вспоминала все грехи мужа.
На день рождения дочки Дайнеко пригласила Дмитрия. "3!!! 3 года я счастлива быть мамой! Жду скорее дочь из садика", - пишет в день рождения Лидии Дайнеко. Они устроили для Лидочки настоящий праздник, - сообщает тeleprogramma.pro. Детей веселили аниматоры. Мама Вика подарила дочке детскую кухню.
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Сюрприз для ребенка удался.
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Сюрприз Виктория устроила и для бывшего мужа. Во время праздника она сняла "бывшего", сидящего на стуле и уткнувшегося в телефон и сообщила свои поклонникам, что Дмитрий так и не поздравил ее с рождением дочери. "Спасибо, дорогая Вика, за самую лучшую дочь на свете. Вот твоя благодарность, твой огромный букет цветов", — написала она.
Музыкант эту шутку "бывшей" пока не заметил.
Напомним, Виктория Дайнеко помирилась со своим бывшим супругом Дмитрием Клейманом.
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