Виктория Дайнеко воссоединилась с бывшим мужем ради дочки на ее день рождении

Певица Виктория Дайнеко воссоединилась с бывшим мужем музыкантом Дмитрием Клейманом ради дочки на день рождении Лидочки. Дочке Виктории и Дмитрия на днях исполнилось три года. Дайнеко обиделась на Ковальчук за слова "мужчины от хороших женщин не уходят"

А распалась пара, когда их дочка была совсем маленькой. Расставание протекало бурно. Дайнеко и Клейман никак не могли найти общего языка. Особенно Вика вспоминала все грехи мужа.

На день рождения дочки Дайнеко пригласила Дмитрия. "3!!! 3 года я счастлива быть мамой! Жду скорее дочь из садика", - пишет в день рождения Лидии Дайнеко. Они устроили для Лидочки настоящий праздник, - сообщает тeleprogramma.pro. Детей веселили аниматоры. Мама Вика подарила дочке детскую кухню.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктория Дайнеко (@victoriadaineko)3 Окт 2018 в 1:11 PDT

Сюрприз для ребенка удался.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктория Дайнеко (@victoriadaineko)3 Окт 2018 в 7:41 PDT

Сюрприз Виктория устроила и для бывшего мужа. Во время праздника она сняла "бывшего", сидящего на стуле и уткнувшегося в телефон и сообщила свои поклонникам, что Дмитрий так и не поздравил ее с рождением дочери. "Спасибо, дорогая Вика, за самую лучшую дочь на свете. Вот твоя благодарность, твой огромный букет цветов", — написала она.

Музыкант эту шутку "бывшей" пока не заметил.

Напомним, Виктория Дайнеко помирилась со своим бывшим супругом Дмитрием Клейманом.