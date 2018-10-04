Павел Воля рассказал, как побывал в больнице в Иркутске

Телеведущий и резидент Comedy Club Павел Воля прокомментировал появившуюся информацию о его госпитализации после концерта в Иркутске, порассуждав о работе журналистов и врачебной тайне. Представитель Павла Воли о его госпитализации: "что за глупости"

Шоумен записал видеообращение, "чтобы остановить истерику". Живот у него действительно заболел, и он действительно решил поехать к врачам, сделать УЗИ. Медики его развернули, посоветовав не есть на Байкале много соленой рыбы. Воля посоветовал журналистам "не перепечатывать всякую фигню, а проверять информацию". А врачам Павел напомнил о "прикольном понятии врачебная тайна".