Павел Воля рассказал, как побывал в больнице в Иркутске
4 октября 2018, 22:03 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущий и резидент Comedy Club Павел Воля прокомментировал появившуюся информацию о его госпитализации после концерта в Иркутске, порассуждав о работе журналистов и врачебной тайне.
Шоумен записал видеообращение, "чтобы остановить истерику". Живот у него действительно заболел, и он действительно решил поехать к врачам, сделать УЗИ. Медики его развернули, посоветовав не есть на Байкале много соленой рыбы. Воля посоветовал журналистам "не перепечатывать всякую фигню, а проверять информацию". А врачам Павел напомнил о "прикольном понятии врачебная тайна".
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