Представитель Павла Воли о его госпитализации: "что за глупости"
4 октября 2018, 20:17 [ «Аргументы Недели» ]
Сообщения о госпитализации шоумена Павла Воли с подозрением на аппендицит в Иркутске не соответствуют действительности, заявил его представитель Владимир Яременко. У артиста все хорошо.
"Да прекратите, что за глупости вообще. У нас завтра вечером Красноярск, потом Новосибирск," - сообщил Яременко ТАСС.
Павла Волю после концерта срочно отвезли в больницу с подозрением на острый приступ аппендицита, сообщает РЕН-ТВ.
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