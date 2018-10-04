Сообщения о госпитализации шоумена Павла Воли с подозрением на аппендицит в Иркутске не соответствуют действительности, заявил его представитель Владимир Яременко. У артиста все хорошо.

"Да прекратите, что за глупости вообще. У нас завтра вечером Красноярск, потом Новосибирск," - сообщил Яременко ТАСС.

Павла Волю после концерта срочно отвезли в больницу с подозрением на острый приступ аппендицита, сообщает РЕН-ТВ.